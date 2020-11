Expresso: O andamento das vacinas para Covid-19; Bolsonaro ignora testes quase vencidos; e a investigação do homem negro morto em Porto Alegre

O laboratório britânico AstraZeneca e a Universidade de Oxford anunciaram nesta segunda-feira, 23, em comunicado conjunto, que a vacina contra a covid-19 que estão desenvolvendo alcançou eficácia de 90%. Segundo os pesquisadores, diferente de outros imunizantes, este pode ser armazenado na geladeira, o que é um fator importante para a logística de distribuição e armazenamento especialmente em países como o Brasil.

E ainda: a investigação do caso João Alberto, o homem negro morto por seguranças do supermercado Carrefour em Porto Alegre. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 23, no “Eldorado Expresso”.

