‘Expresso’: O futuro de Lula, dia D para reforma e Festival de Cannes com destaques brasileiros

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) avalia hoje a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá. São várias as possibilidades, inclusive a redução da pena de 12 anos e um mês de prisão do petista. Também em Brasília, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o chamado Centrão decide se aceita a proposta de reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro (PSL). E ainda: Festival de Cannes tem Brasil em peso e a atriz Sônia Braga com o filme Bacurau na disputa pela Palma de Ouro. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 23.

