Expresso: O medo dos eleitores para os próximos 4 anos

Uma grande parte do eleitorado diz ter medo da volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder e da reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dois rivais, que lideram as pesquisas de intenção de voto, provocam nos brasileiros o mesmo sentimento de temor do que pode ocorrer se forem eleitos. Levantamento feito pela Quaest para a Genial Investimentos apontou que 45% dos eleitores têm mais medo da continuidade do governo Bolsonaro; 40% temem a volta do PT.

A oposição ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional pediu ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Tribunal de Contas da União (TCU) que investiguem possíveis irregularidades na contratação de poços artesianos por parte da chamada “Força-tarefa das águas”, programa do governo federal que tem por objetivo garantir o abastecimento no semiárido nordestino e no Norte de Minas Gerais. A representação enviada à Corte de Contas é assinada por nove senadores e tem como base reportagens do Estadão que mostraram irregularidades na construção dos poços – há casos de poços que foram perfurados mas não receberam bombas hidráulicas para retirar a água.

