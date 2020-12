Expresso: O que muda com a fase amarela de SP; Reino Unido aprova vacina; exposição de dados na Saúde

O governador João Doria (PSDB) anunciou na última segunda-feira que todo o Estado de São Paulo vai entrar na fase 3 (amarela) do plano de flexibilização da quarentena para o novo coronavírus, o que significa uma regressão para 11 regiões, inclusive a capital, que estavam na fase 4 (verde), menos restritiva. As medidas começam a valer a partir da próxima quarta-feira, 2, e abaixo o Estadão listou quais as principais atividades e setores que serão impactados pelas novas regras.

E ainda: a falha do Ministério da Saúde que expôs dados de 243 milhões de brasileiros, incluindo vivos e mortos. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 02, no “Eldorado Expresso”.

