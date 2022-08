Expresso: O sobrepreço milionário de poços no Nordeste

A construção de poços pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) tem indícios de sobrepreço de pelo menos R$ 131 milhões. O valor representa 11% do total de R$ 1,2 bilhão previsto pelo governo para levar água a famílias pobres do Nordeste. Como revelou o Estadão, as licitações são precárias e inúmeros poços já perfurados estão lacrados. As obras pararam na metade e bombas para a retirada de água não foram instaladas.

A área de floresta desmatada da Amazônia Legal em 2022 foi a maior dos últimos 15 anos. Segundo O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, de agosto de 2021 a julho de 2022, foram derrubados 10.781 km² de floresta, o que equivale a sete vezes a cidade de São Paulo. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do (Imazon, que diferem da metodologia do Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que também divulgou números na última sexta-feira (12). Essa foi a segunda vez consecutiva em que o desmatamento passou dos 10 mil km² no período.

