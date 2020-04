Expresso: O uso ou não da cloroquina para Covid-19; SP anunca plano funerário emergencial; e a redução de salário dos vereadores

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro da Saúde, Nelson Teich, e com o o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Luiz Britto Ribeiro, para debater o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com a covid-19. O Conselho liberou o uso da cloroquina contra o coronavírus se o paciente souber dos riscos e o médico estiver de acordo com a prescrição, mas lembrou que o uso da substância continua a não tendo comprovação científica.

E ainda: o bate-boca de vereadores paulistanos sobre o corte dos próprios salários. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 23. Clique no player acima.

