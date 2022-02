Expresso: Obra do Metrô desmorona e interdita Marginal Tietê

Um desmoronamento foi registrado nas obras da Linha-6 Laranja do Metrô na manhã desta terça-feira, 1, e fez ceder parte do asfalto da Marginal do Tietê. O acidente fez com que as faixas da Marginal, no sentido Ayrton Senna, fossem interditadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) nas imediações da Ponte do Piqueri, na zona oeste da capital paulista. Segundo o Corpo dos Bombeiros, não houve vítimas – dois trabalhadores da obra foram socorridos após ter contato com a água.

O Ministério Público do Trabalho em São Paulo já recebeu este ano cerca de 200 denúncias relativas à pandemia, grande parte delas sobre descumprimento por empresas do afastamento de trabalhadores com covid-19. A informação foi dada pela vice-procuradora chefe do MPT-SP, Vera Lúcia Carlos, durante entrevista à Rádio Eldorado. Ela citou relatos de funcionários que teriam sido obrigados a trabalhar contaminados.

E mais: o pedido de tolerância da cúpula do Judiciário e as buscas por desaparecidos da chuva na Grande São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 1º, no “Eldorado Expresso”.

