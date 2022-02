Expresso: Oficializado aumento do piso salarial do magistério

Diante da reação de prefeitos contra o reajuste salarial do magistério de 33,24%, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os recursos para bancar o impacto financeiro da medida sairão dos cofres do governo federal. A conta final, no entanto, fica com governadores e prefeitos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, assinou hoje a portaria que oficializa o novo piso, para R$ 3.845,63. Na cerimônia realizada no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que o dinheiro sai do governo federal.

O presidente Jair Bolsonaro minimizou a possibilidade de um desgaste diplomático com os Estados Unidos por sua viagem à Rússia, marcada para o próximo dia 14, em meio à crise na Ucrânia. “Brasil é Brasil, Rússia é Rússia. Faço bom relacionamento com o mundo todo. Assim como se [Joe] Biden me convidar, irei aos EUA também com o maior prazer”, declarou Bolsonaro em Porto Velho, antes de se encontrar com o presidente do Peru, o esquerdista Pedro Castillo.

E ainda: um balanço alarmante do desmatamento da Amazônia e a pesquisa do partido de Jair Bolsonaro mostrando que a população não sabe o que o governo fez. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 04, no “Eldorado Expresso”.

