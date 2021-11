Expresso: Oito corpos retirados do Salgueiro por moradores

Dados da inflação de outubro em vários países deixam claro que o problema é global. Efeitos colaterais da covid-19 sobre a economia, combinados com choques climáticos e tecnológicos explicam o quadro, segundo economistas ouvidos pelo Estadão. No Brasil, porém, as remarcações de preços são mais frenéticas – é um problema histórico da economia nacional, agravado agora pela taxa de câmbio e pela crise hídrica. Com taxa de 10,7%, o País está no time da Argentina, com 51,7% em um ano até setembro, e da Turquia, com 19,6%, no mesmo período.

Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ), retiraram pelo menos oito corpos de uma área de mangue da região na manhã desta segunda-feira, 22. No domingo, policiais do Bope realizaram uma operação no local um dia após o policial militar Leandro da Silva ter sido ferido. O sargento, porém, acabou morrendo no hospital.

E mais: O Enem sem a cara do governo e o PSDB em meio ao fiasco que não revelou a cara do partido na eleição presidencial. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 22, no “Eldorado Expresso”.

