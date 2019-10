‘Expresso’: Óleo em Salvador, Collor na mira da PF e Nobel da Paz

O óleo que se espalha pelo litoral nordestino chegou na madrugada desta sexta-feira às praias em Salvador. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, foram observados resquícios da substância, apontada como petróleo cru, nas praias de Piatã e de Vilas do Atântico.

E ainda: o Nobel da Paz 2019 foi concedido ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, pivô da reconciliação entre o país e a Eritreia. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 11. Clique no player acima.

