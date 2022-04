Expresso: ONU diz que Moro foi parcial ao julgar Lula

O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o então juiz Sérgio Moro foi parcial nos processos contra o ex-presidente Lula. A decisão publicada hoje afirma que “a investigação e o processo penal contra o ex-presidente petista violaram seu direito a ser julgado por um tribunal imparcial, seu direito à privacidade e seus direitos políticos”. A ONU avalia ainda que a anulação das condenações pelo Supremo Tribunal Federal no passado não foram suficientes para “reparar” os danos causados ao ex-presidente.

Para bancar o crédito aos agricultores no Plano Safra no segundo semestre, o governo federal tem o desafio de encontrar no Orçamento uma nova fonte de recursos. Com a escalada da alta dos juros, todo o dinheiro previsto para o programa neste ano foi utilizado no primeiro semestre e o caixa para a segunda metade do ano está zerado. A expectativa dos produtores é de um incremento de R$ 9 bilhões nos recursos previstos para bancar os juros na safra 22/23. Para resolver o problema deste ano, a equipe econômica quer negociar um aumento nas taxas de financiamento.

E ainda: a possibilidade de aumento das passagens aéreas e a preocupação com furtos e roubos em condomínios de São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 28, no “Eldorado Expresso”.