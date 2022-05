Expresso: Operação policial deixa 11 mortos no RJ

Pelo menos onze pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na manhã desta terça-feira, na Vila Cruzeiro, na Penha, na zona norte, na manhã desta terça-feira, 24, durante operação conjunta do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar (PM), da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Uma casa abandonada e tomada pelo mato em Goiânia (GO) é a sede, no papel, de uma empresa que venceu pregões de R$ 12 milhões para compra de caminhões de lixo, em apenas um ano. A poucos quilômetros dali, uma outra firma registrada em nome de um beneficiário do Auxílio Emergencial do governo, que até pouco tempo atrás vendia merenda escolar, também ganhou licitações no valor de R$ 9 milhões para a venda dos veículos no ano passado.

Mais: um alerta sobre a varíola dos macacos e a denúncia sobre a localização de 200 corpos no dia em que a guerra na Ucrânia completa três meses. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.