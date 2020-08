Expresso: Operação presente secretário de Transportes em SP; desemprego sobe; e buscas por sobreviventes em Beirute

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta, 6, a Operação Dardanários para ‘desarticular conluio’ entre empresários e agentes públicos, que tinham por finalidade contratações dirigidas, especialmente na área da Saúde. Entre os principais alvos da ação está o ex-deputado, ex-ministro e atual secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo Alexandre Baldy, que foi preso temporariamente na ofensiva. Segundo o Ministério Público Federal no Rio, foi decretado o bloqueio de mais de R$ 12 milhões dos investigados.

E ainda: as buscas por sobreviventes da explosão em Beirute. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 06, no “Eldorado Expresso”.

