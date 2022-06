Expresso: Oposição protocola abertura de CPI do MEC

O líder da oposição ao governo no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), protocolou no início da tarde desta terça-feira, 28, o requerimento para criar a CPI do MEC. O pedido conta com 31 assinaturas, quatro a mais o que o mínimo necessário (veja ao final deste texto). Segundo o senador, todos os pré-requisitos para a instalação da CPI foram preenchidos.

Governadores de 11 Estados e do Distrito Federal protocolaram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de liminar contra a lei 194 aprovada pelo Congresso que considera combustíveis, telecomunicações, energia elétrica e transporte coletivo bens essenciais. A lei limita a cobrança do ICMS a um teto máximo entre 17% e 18%.

E mais: Novo passaporte brasileiro ganha figuras que representam a flora e a fauna do país e o avanço, ainda que tímido, da presença de pessoas trans no ensino superior. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 28, no “Eldorado Expresso”.