Expresso: Orçamento gera efeito cascata no serviço público

Auditores da Receita Federal deram início a um movimento de entrega de cargos de chefia após a aprovação do Orçamento de 2022. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, pelo menos 500 profissionais da categoria já entregaram os cargos comissionados. Com as entregas, se abre a possibilidade de efeito dominó no serviço público com a aprovação do Orçamento.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,78% em dezembro, após ter avançado 1,17% em novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o resultado anunciado hoje, o IPCA-15 acumulou um aumento de 10,42% no ano de 2021.

E ainda: mercado de trabalho formal volta a crescer e a celebração dos 80 anos da escritora Ana Maria Machado. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 23, no “Eldorado Expresso”.

