Expresso: Orçamento sancionado prevê R$ 1,7 bi para reajuste de servidores

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a verba de R$ 1,7 bilhão para o reajuste de servidores públicos federais no Orçamento de 2022. O recurso foi negociado para atender os policiais federais, grupo estratégico para Bolsonaro em ano eleitoral, e causou reação de outras categorias do funcionalismo público. Tecnicamente, os recursos não são carimbados para nenhuma categoria específica, mas foram articulados pelo presidente para conceder uma remuneração extra à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional, em um aceno em ano eleitoral.

A Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19 deve convidar o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, para prestar esclarecimentos sobre a nota técnica da pasta que atribui eficácia à hidroxicloroquina e diz ainda que as vacinas não têm a mesma efetividade contra a covid-19, na contramão do consenso científico. Em entrevista à Rádio Eldorado, a infectologista Luana Araújo disse que a nota do Ministério da Saúde “institucionaliza o erro médico” e que “caberia ao Conselho Federal de Medicina e ao Ministério Público se pronunciarem”

E mais: a taxa de ocupação de UTIs perto de 80% em São Paulo e um incêndio suspeito num helicóptero do Ibama usada em fiscalizações no Amazonas. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.

