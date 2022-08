Expresso: Os poços entregues ao Centrão

A licitação para ligar poços de água no sertão nordestino, com indícios de sobrepreço de R$ 131 milhões, foi requisitada por um departamento da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou para o Centrão comandar. Como revelou o Estadão, inúmeros poços já perfurados estão lacrados, mas as obras pararam na metade e a população segue sem acesso à água.

A partir deste sábado, 20, crianças de 3 e 4 anos podem ser vacinadas contra a covid-19 na cidade de São Paulo. O município também realiza o “Dia D” de multivacinação, a fim de atualizar a situação vacinal da população até 15 anos de idade.

E ainda: a sabatina Estadão/Faap com o candidato do PT ao governo paulista, Fernando Haddad, e a onda de frio no fim de semana no Sul e no Sudeste.