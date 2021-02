Expresso: Os reflexos da troca na presidência da Petrobras; a pior média móvel de mortes da pandemia e a situação de guerra no Acre

Anunciada na sexta-feira, dia 19, a substituição de Roberto Castello Branco no comando da Petrobras teve hoje suas piores repercussões. O dólar abriu em alta de 2,4%, a R$ 5,51, e as ADRs da estatal abriram caindo 17% em relação ao fechamento de sexta. No lugar do atual presidente, Jair Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna.

E ainda: de acordo com o governador do estado, Gladson Cameli (PP), o Acre vive situação comparável com uma terceira guerra mundial ao enfrentar, simultaneamente, surto de dengue, crise migratória na fronteira e agora a cheia dos rios, que já atinge mais de 118 mil pessoas. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 22, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.