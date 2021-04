Expresso: Pacientes do grupo de risco têm coquetel liberado pela Anvisa

Por unanimidade, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deliberou em reunião nesta terça-feira, 20, pela autorização temporária do uso emergencial do coquetel Regen-Cov2 no tratamento de pacientes com a covid-19. Liberado em caráter experimental, o tratamento reúne os medicamentos casirivimabe e imdevimabe e é destinado a casos leves e moderados com resultado positivo em laboratório para o novo coronavírus e “que possuem alto risco de progredir para formas graves da doença”, como idosos de 65 anos ou mais e pessoas do grupo de risco em geral.

E ainda: o Brasil sob risco de sanções internacionais por causa da política ambiental. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.

