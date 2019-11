‘Expresso’: Pacote de reformas, possível novo partido de Bolsonaro e saúde de Bruno Covas

O governo entrega amanhã ao Congresso um pacote de propostas para ajustar as contas públicas. Uma delas é a redução temporária da jornada de trabalho e de salários dos servidores. Na capital paulista, um novo coágulo perto do coração faz a equipe médica suspender a alta do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que estava prevista para hoje.

E ainda: o partido do “trezoitão” querendo abrigar o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o Corinthians, após demitir Fábio Carille, busca um novo técnico. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 4. Clique no player acima.

