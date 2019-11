‘Expresso’: Pacote econômico no Congresso, Renan e Braga intimados pela Lava Jato e Corinthians com novo técnico

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) vai ao Congresso e entrega propostas de reformas econômicas. Uma delas, a do pacto federativo, aumenta o repasse de recursos para Estados e municípios. Enquanto isso, senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga, do MDB, são intimados a depor em investigação da Lava Jato sobre doações eleitorais do Grupo J&F.

E ainda: a confirmação de Tiago Nunes, do Athletico-PR, como novo treinador do Corinthians, ao passo que os três últimos técnicos campeões brasileiros ficam no desemprego. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta terça-feira, 5. Clique no player acima.

