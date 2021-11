Expresso: Pagamentos do Auxílio Brasil começam nesta quarta

O governo começa hoje os pagamentos do Auxílio Brasil, programa social que substitui o Bolsa Família. Por enquanto, os recursos necessários para um benefício mensal de ao menos R$ 400, como prometeu o presidente Jair Bolsonaro, ainda não estão garantidos e dependem de o Congresso aprovar espaço fiscal de R$ 51 bilhões. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil será de aproximadamente R$ 224.

O governo Jair Bolsonaro tem usado diversas estratégias, como a impressão prévia de provas e a análise do banco de questões por comitês externos ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), para tentar controlar o conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Servidores que pediram exoneração do órgão federal falam em pressão para trocar questões e o Estadão apurou que já houve supressão de itens “sensíveis” na prova que será aplicada nos dias 21 e 28 de novembro. Segundo relatos à reportagem, 24 questões foram retiradas após uma “leitura crítica”, sob o argumento de serem “sensíveis”. Depois, 13 delas voltaram a ser incluídas e 11 foram vetadas.

E mais: a conta que não fecha para Jair Bolsonaro dar aumento ao funcionalismo e os preparativos para a dose de reforço contra a covid em São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.

