Expresso: Países anunciam sanções à Rússia; EUA e UE preparam reação

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, anunciou hoje que tomou medidas para interromper o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2, que transportaria gás natural da Rússia para o país. O anúncio vem um dia depois de Vladimir Putin autorizar tropas russas a entrarem em território ucraniano, nas regiões de Donetsk e Luhansk, recém-reconhecidas pelo Kremlin como Estados independentes. Scholz declarou a repórteres em Berlim que seu governo estava tomando a medida em resposta às ações russas na Ucrânia.

A cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, contabiliza 867 desabrigados desde o temporal que atingiu a cidade na última semana. Nesta segunda-feira, 21, o prefeito Rubens Bomtempo (PSB) anunciou acordo com o governador fluminense, Cláudio Castro (PL), para elevação do valor do aluguel social para R$ 1 mil por família, sendo R$ 800 pagos pelo Estado e R$ 200 pelo município.

Mais: a posse de Edson Fachin no TSE sem a presença de Jair Bolsonaro e a ampliação do uso de câmeras em uniformes de policiais e guardas municipais. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 22, no “Eldorado Expresso”.

