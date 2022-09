Expresso: Pandemia derruba aprendizagem em todas as séries no Brasil

Resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2021, divulgados nesta sexta, pelo Ministério da Educação, apontam que os estudantes brasileiros de 10 anos de escolas públicas e particulares voltaram à aprendizagem em Matemática que tinham em 2013 por causa da pandemia de covid-19. Atualmente eles não conseguem resolver problemas com adição e subtração de cédulas e moedas, em reais, por exemplo, ou que envolvam a metade e o triplo de números naturais. Em Português, a regressão dos alunos de 5º ano foi menor. Em todas as séries avaliadas houve queda, tanto em Português quanto em Matemática.

Com a verba federal sem reajuste desde 2017 e a inflação dos alimentos, relatos de racionamento e cortes de merenda escolar se multiplicam pelo Brasil. Alunos que tiveram a mão carimbada para não repetir o prato, ovo dividido para quatro crianças e corte de itens básicos, como arroz e carne, estão entre as queixas. Com o alto número de pais sem trabalho, a merenda é uma chance de refeição equilibrada para parte das crianças.

E mais: o programa Farmácia Popular em risco por falta de dinheiro e uma pesquisa que mostra a maioria dos brasileiros contra o porte de armas facilitado pelo governo Bolsonaro. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 16, no “Eldorado Expresso”.