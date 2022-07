Expresso: “Não foi normal”, diz Lira sobre pane na votação da Kamikaze

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), cancelou a votação de ontem da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que concede uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição, conhecida como “PEC Kamikaze”, mas manteve o resultado. Ele permitiu, ainda, que a nova votação de hoje seja feita de forma virtual. Dessa forma, os deputados poderão marcar presença no plenário e votar por meio de um aplicativo.

Com a previsão de um salário mínimo de R$ 1.294 em 2023, os brasileiros que ganharem 1,5 salário mínimo (R$ 1.941) vão ter de pagar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) a partir do ano que vem se a tabela não for corrigida. Isso significa que R$ 2,77 devem ser descontados todo mês do contracheque desses trabalhadores. Hoje, quem ganha 1,5 salário mínimo (R$ 1.818) é isento do IR.

E ainda: o risco de desabamento de um prédio após um incêndio no centro de São Paulo e o aumento do consumo de álcool e drogas entre adolescentes. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 13, no “Eldorado Expresso”.