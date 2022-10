Expresso: Papa pede à Nossa Senhora que livre brasileiros do ódio

O Papa Francisco pediu à Nossa Senhora que livre os brasileiros do ódio e da violência, porém, não fez nenhuma menção ao processo eleitoral no País. Na audiência geral na Praça São Pedro, o pontífice também falou sobre a beatificação da menina Benigna Cardoso da Silva, que ocorreu na segunda, e pediu aplausos para a nova beata.

Condenado e preso por participação destacada nos escândalos de corrupção do PT, o ex-tesoureiro do partido, João Vaccari Neto, trabalha na produção de um dossiê sobre a Lava Jato para municiar parlamentares petistas contra o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) e o ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos), que assumem cargos no Congresso em 2023.

E mais: uma ameaça ao STF para manter o orçamento secreto e o Palmeiras na expectativa de ser campeão brasileiro no sofá, hoje à noite. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 26, no “Eldorado Expresso”.