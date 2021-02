Expresso: Para Arthur Lira, PEC não é blindagem de parlamentares; em anúncio de balanço, presidente da Petrobras diz não haver exagero em preço de combustível e, ainda, a última rodada do Brasileirão

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defende mudança que dificulta prisão de parlamentares, mas nega que a proposta seja uma blindagem. A chamada “PEC da Impunidade” teve sua admissibilidade aprovada na noite de ontem, pelo placar de 304 votos a favor, 154 contra e duas abstenções.

Especialistas consideram tímidas as medidas do toque de restrição noturno que começa a valer amanhã em todo o Estado de São Paulo. O “toque de restrição” é uma resposta do Governo ao risco de esgotamento de leitos de UTI no estado em três semanas.

E ainda: o presidente da Petrobras, ainda no cargo, não vê exagero nos preços dos combustíveis. E tudo sobre a decisão do Brasileirão da pandemia.

Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 25, no “Eldorado Expresso”.

