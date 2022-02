Expresso: Para PF, Bolsonaro tem modo de agir de ‘milícias digitais’

O relatório da Polícia Federal sobre o inquérito das milícias digitais, enviado nesta quinta-feira, 10, ao Supremo Tribunal Federal (STF), aponta a “atuação orquestrada” de aliados e apoiadores do governo Jair Bolsonaro para promover notícias falsas e ataques contra adversários e instituições, usando para isso até mesmo a estrutura do chamado “gabinete do ódio”. Sobre o presidente, investigado formalmente no inquérito, o documento relaciona os indícios levantados a outras duas investigações em andamento, o que na avaliação da PF revela “semelhança no modo de agir” e “aderência ao escopo descrito na hipótese criminal”. Para a delegada responsável, Denisse Dias Rosas Ribeiro, a atuação de Bolsonaro é similar à das chamadas “milícias digitais”.

Ao menos oito pessoas morreram em uma operação na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na zona norte carioca, na manhã desta sexta-feira, 11, após confronto com agentes de segurança, segundo a Polícia Militar do Rio. Participaram da ação o Batalhão de Operações Especiais, o Bope, e a Polícia Rodoviária Federal. O objetivo, afirma a corporação, era localizar traficantes que fugiram da favela do Jacarezinho, também na zona norte.

E ainda: um novo recorde de desmatamento na Amazônia, e direto de Abu Dhabi, tudo sobre a final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Palmeiras. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 11, no “Eldorado Expresso”.

