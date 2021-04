Expresso: Pastas ministeriais perdem com vetos do Orçamento

O Ministério do Desenvolvimento Regional foi o que mais sofreu com o veto no Orçamento de 2021. De um total de R$ 19,8 bilhões em gastos barrados pelo presidente Jair Bolsonaro, a pasta comandada pelo ministro Rogério Marinho foi alvo de um corte de R$ 8,6 bilhões, de acordo com cálculo realizado pela Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado.

E ainda: o novo cargo do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 23, no “Eldorado Expresso”.

