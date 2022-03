Expresso: Pastor oferece desconto em propina por repasse do MEC

Os pastores que operam o gabinete paralelo no Ministério da Educação (MEC), Gilmar Santos e Arilton Moura, atuavam de forma coordenada na cobrança de contrapartida para intermediar a liberação de recursos para escolas. Segundo relato de prefeitos ao Estadão, a abordagem era feita na hora do almoço. Logo após levar os prefeitos a reuniões no MEC, Arilton puxava uma conversa informal e chegava a oferecer desconto na propina que cobrava.

A queda acentuada nos novos casos de covid-19 em março, e consequentemente nas mortes, fez com que a doença deixasse de ser a que mais mata no país, o que não acontecia desde janeiro deste ano. Ela agora ocupa a terceira posição no ranking, atrás do infarto e do AVC. A média móvel de mortes, abaixo de 300, porém, ainda é considerada muito alta por especialistas.

E ainda: a liberação da 4ª dose da vacina anticovid para idosos com mais de 80 anos e as perdas da Rússia em quase um mês de invasão da Ucrânia. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 24, no “Eldorado Expresso”.

