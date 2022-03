Expresso: ‘Pausa técnica’ nas negociações entre Ucrânia e Rússia

O negociador ucraniano, Mikhailo Podoliak, afirmou que as negociações com a Rússia tiveram uma “pausa técnica” até esta terça-feira, 15. Esse é o quarto encontro entre negociadores dos dois países para tentar chegar a um acordo com relação ao conflito. Segundo Podoliak, a pausa foi “para trabalho adicional nos subgrupos de trabalho e esclarecimento de definições individuais. As negociações continuam”, disse. Mais cedo, o presidente ucraniano Volodmir Zelenski descreveu as negociações como “conversas difíceis”.

Após o mega-aumento de combustíveis anunciado pela Petrobras na semana passada, os economistas do mercado financeiro aumentaram de 5,65% para 6,45% a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial. Há um mês, a projeção era de 5,50%. Além disso, o Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, 14, pelo Banco Central, também mostrou altas nas projeções para 2023 e 2024, indicando uma desancoragem mais ampla a dois dias da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), o órgão que define a taxa básica de juros do País.

E mais: os quatro anos dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes e a previsão de temporais cada vez mais frequentes para o litoral de São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 14, no “Eldorado Expresso”.

