Expresso: “Pauta-bomba” pode tirar mais de R$ 100 bi do governo Lula

A Câmara dos Deputados está com uma “pauta-bomba” engatilhada até o final do ano que pode tirar mais de R$ 100 bilhões de arrecadação do Orçamento da União, dos Estados e dos municípios em 2023. São dois projetos, cuja possibilidade de votação é vista, entre aliados de Luiz Inácio Lula da Silva, como mais uma forma de pressão no governo eleito. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em busca de reeleição em fevereiro, quer o apoio do PT.

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou dois casos da nova subvariante da Ômicron, a BQ.1, na capital paulista. Os casos foram identificados pela Fiocruz e estão sob investigação das Vigilâncias Municipal e Estadual. Os infectados são uma mulher de 72 anos e um homem ainda sem idade divulgada.

E ainda: o relatório do Exército sobre as urnas eletrônicas prometido para amanhã e uma dúvida real: dia de jogo do Brasil na Copa é feriado? Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 8, no “Eldorado Expresso”.