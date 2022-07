Expresso: PEC pode ter auxílio a motoristas de aplicativo

O deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), escolhido relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que turbina benefícios na Câmara, já pensa em fazer mudanças no texto aprovado no Senado. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o parlamentar diz que vai negociar a inclusão de um auxílio-gasolina a motoristas de aplicativo, como o Uber, na “PEC Kamikaze”, como foi batizada a proposta pelo impacto nas contas públicas.

O Ministério Público do Trabalho realiza nesta segunda uma inspeção surpresa na sede da Caixa Econômica Federal, na esteira da apuração aberta pelo órgão para analisar as acusações de assédio sexual contra o ex-presidente do banco Pedro Guimarães. Como mostrou o Estadão, o banco foi instado pela Procuradoria a apresentar uma série de informações no âmbito das apurações, entre elas “a relação de denúncias eventualmente apresentadas” contra o executivo e também contra o vice-presidente de Atacado na Caixa, Celso Leonardo Barbosa, desde que eles assumiram os cargos.

E ainda: o avanço da Rússia no controle do leste da Ucrânia e o papa Francisco negando a intenção de renunciar por problemas de saúde. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 4, no “Eldorado Expresso”.