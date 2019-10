‘Expresso’: Pedido de desculpas de Bolsonaro ao STF, Lava Jato em SP e morte do cachorro Thor

Em entrevista exclusiva ao Estado, em Riad, na Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) diz que o vídeo em que ele se compara a um leão atacado por hienas foi um “erro” e pede desculpas ao Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, a Operação Lava Jato cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo e tem como alvos parentes do ex-diretor da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A) Paulo Vieira de Souza, apontado como operador do PSDB.

Acompanhe ainda: o desemprego do condenado goleiro Bruno e a morte do cachorro Thor, que ajudou os bombeiros nas tragédias de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 29. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.