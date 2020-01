‘Expresso’: Pedido de prisão de Carlos Ghosn, provável aprovação do fundo eleitoral e estreia de ‘Frozen 2’

A Interpol pede a prisão do ex-presidente da aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, o brasileiro que fugiu do Japão para o Líbano no dia 30 de dezembro. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro indica que deve aprovar o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões para não cometer crime de responsabilidade.

E acompanhe ainda: o início da Copa São Paulo com as jovens promessas do futebol e a estreia de Frozen 2 nos cinemas. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 2. Clique no player acima.

