Expresso: Pedido de propina é esclarecido na CPI

A CPI da Covid ouve, nesta quinta, Luiz Paulo Dominghetti, representante da Davati Medical Supply. O empresário afirmou ao jornal Folha de S. Paulo que recebeu pedido de propina de um ex-diretor do Ministério da Saúde nas negociações para compra da vacina AstraZeneca. Dominghetti iniciou sua fala na CPI da Covid dizendo que tinha o consentimento da empresa para negociar com o Ministério da Saúde. Ele afirmou que atuava como representante no Brasil da Davati com eventuais clientes públicos ou privados. Segundo ele, só na pasta esteve três vezes para negociar a compra, pelo governo, de vacinas.

E ainda: a situação dos moradores de rua no frio e na pandemia em São Paulo. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 01, no “Eldorado Expresso”.

