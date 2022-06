Expresso: Pedro Guimarães cita “ética” em meio a denúncias de assédio

Alvo de várias acusações de assédio sexual e pressionado para deixar imediatamente o cargo, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, iniciou esta quarta-feira, 29, com participação em um evento do banco que acontece em Brasília. Jornalistas foram impedidos de entrar no espaço. Guimarães compareceu ao evento acompanhado de sua esposa e não mencionou nenhuma palavra sobre as acusações de assédio, as quais são investigadas pelo Ministério Público Federal e que foram reveladas pelo site “Metrópoles”.

Motoristas e cobradores de ônibus entraram em greve à meia-noite desta quarta-feira, 29, na capital paulista. A paralisação foi deflagrada pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas). Essa é a segunda vez que a categoria paralisa os serviços em menos de um mês. Com os ônibus na garagem, muitos terminais ficaram vazios. Há circulação de veículos menores dentro dos bairros. O trânsito estava acima da média no começo da manhã e estações de trem e metrô ficaram lotadas.

E ainda: o projeto que promete pagar famílias para acolher moradores de rua e as ‘desculpas’ de Nelson Piquet ao piloto das Mercedes. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 29, no “Eldorado Expresso”.