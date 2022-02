Expresso: Pelo menos 130 pessoas estão desaparecidas em Petrópolis

A quantidade de chuva que caiu em Petrópolis na terça-feira, 15, foi a maior registrada na cidade em 24 horas em 90 anos, ou seja, desde o início das medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Somada a uma ação ainda insuficiente em áreas de risco, como dizem especialistas e autoridades, a tempestade causou a morte de pelo menos 105 pessoas – 8 crianças. Outras 24 pessoas foram resgatadas com vida, mas ainda há buscas na região e alerta climatológico. O número de óbitos foi atualizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado nesta quinta-feira, 17.

Em sua última parada pelo Leste Europeu durante agenda internacional, o presidente Jair Bolsonaro chamou o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán — um dos principais expoentes da extrema direita mundial e principal responsável pela guinada autoritária vivida pelo país europeu — de “irmão”. A declaração de Bolsonaro, que também destacou a comunhão de valores entre seu governo e o de Orbán, foram feitas em um pronunciamento conjunto, ao término de uma reunião entre os dois na manhã desta quinta-feira, 17.

Mais: novas revelações sobre um esquema de desvios na saúde em São Paulo e o primeiro dia sem nenhum caso de covid nos Jogos de Inverno, em Pequim. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.

