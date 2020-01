Expresso: Pendências de Paulo Guedes, obrigatoriedade das vacinas e reinauguração na Antártida

Depois de dez dias de férias nos Estados Unidos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, desembarcou hoje em Brasília dizendo que vai retomar a agenda de reformas. Segundo ele, a proposta para a área administrativa, cujo envio ao Congresso foi sustado pelo presidente Jair Bolsonaro no final de 2019, deverá ser encaminhada à Câmara entre o final deste mês e o início de fevereiro. Em relação à reforma tributária, a ideia é apresentar o projeto de forma quase simultânea ao da administrativa, pois já haveria acerto para ser analisado por comissão mista do Congresso.

E ainda: a reinauguração da nova Estação Antártica Comandante Ferraz, que aconteceria hoje, foi adiada para amanhã por causa do mau tempo. O vice-presidente Hamilton Mourão participará da cerimônia – o novo horário ainda não foi divulgado. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 14. Clique no player acima.

