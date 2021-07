Expresso: ‘Pequena mudança ministerial’ deve ocorrer, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, na manhã desta quarta-feira, 21, que fará mudanças em seu ministério até a próxima segunda-feira, 26. O movimento faz parte da estratégia do governo de reforçar o apoio dos parlamentares do Centrão, que hoje comandam o Congresso Nacional. Conforme antecipou o Estadão, Bolsonaro vinha sendo pressionado pelo Centrão a mexer na articulação política do governo e a substituir os ministros Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) e Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral). A cadeira de Ramos deverá ser ocupada pelo senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas. Ramos seguiria para a cadeira de Onyx na Secretaria-Geral. Para não abrir mão de Onyx, porém, Bolsonaro deve recriar o Ministério do Trabalho.

E ainda: Governo de São Paulo pretende aplicar uma dose de reforço da vacina anticovid mesmo que não haja adesão do Governo Federal e a goleada do futebol feminino do Brasil na estreia na Olimpíada de Tóquio. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 21, no “Eldorado Expresso”.

