Expresso: Perícia do Capitão Adriano; acidente entre trens no Recife; e a volta de Neymar no PSG

O presidente Jair Bolsonaro cobrou uma perícia independente no corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, o capitão Adriano, que era procurado sob acusação de chefiar no Rio a milícia Escritório do Crime. Após apontar no fim de semana a “PM da Bahia, do PT”, como responsável pela morte do ex-policial militar, o presidente disse ter tomado “providências legais” para que a apuração não fique restrita à polícia baiana e sugeriu que áudios podem ser inseridos no telefone apreendido com o intuito de incriminá-lo.

E ainda: O técnico Thomas Tuchel confirmou a volta do atacante Neymar ao Paris Saint-Germain para enfrentar o Borussia Dortmund. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 18. Clique no player acima.

