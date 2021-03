Expresso: Petrobras anuncia quinto aumento no preço de combustíveis só este ano, pesquisa sobre variante manauara de coronavírus; e, ainda, a entrega da declaração do IR

A Petrobrás anunciou nesta segunda-feira, dia 1.º, o segundo aumento no preço dos combustíveis em duas semanas, o quinto do ano, e o primeiro após o anúncio da saída do presidente da estatal, Roberto Castello Branco. Dois novos estudos feitos por pesquisadores brasileiros trazem mais evidências de que a variante do coronavírus originada em Manaus é mais transmissível e pode escapar dos anticorpos formados por uma primeira infecção.

E ainda: a hora de acertar as contas com o Imposto de Renda e a briga entre o presidente e os governadores em meio à pandemia.

Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 1º, no “Eldorado Expresso”.

