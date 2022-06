Expresso: Petrobras reajusta preços a partir de sábado

A Petrobras não cedeu às pressões do governo e de autoridades ligadas ao presidente Jair Bolsonaro e aumentou os preços do diesel e da gasolina nesta sexta-feira, 17. A gasolina será reajustada em 5,2%, passando a custar R$ 4,06 o litro nas refinarias da estatal, em um aumento de 20 centavos. Já o diesel será reajustado em 14,2% e passará a custar R$ 5,61 o litro, um aumento de 70 centavos. Os novos preços entram em vigor neste sábado, 18, nas refinarias da Petrobras. A decisão de elevar os preços nas bombas, no entanto, cabe às distribuidoras e aos donos dos postos de combustíveis.

A Polícia Federal informou nesta sexta que os assassinos do indigenista Bruno Pereira e do repórter britânico Dom Phillips agiram sozinhos e que o crime não teve um mandante. O envolvimento de facções criminosas também foi descartado. As linhas de investigação foram consideradas inicialmente tanto por causa do trabalho desenvolvido por Bruno, que orientava moradores a denunciar irregularidades nas reservas indígenas, quanto pela presença de traficantes de drogas e armas, caçadores ilegais, madeireiros e garimpeiros na região do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, onde os dois desapareceram.

E mais: As eleições na Colômbia, o avanço da pandemia de covid e o atraso da vacinação contra gripe em SP. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.