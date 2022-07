Expresso: Petrobras reduz preço da gasolina a partir de amanhã

A Petrobras informou que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir de amanhã. O valor do litro passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro, uma redução de R$ 0,20 por litro, ou -4,93%. Segundo a petroleira, a redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. Os preços cobrados nos demais combustíveis não serão alterados.

O Brasil já contabilizou neste ano 26 assassinatos por motivações políticas ou pelo exercício da atividade pública. O número já é maior do que o registrado em quatro campanhas presidenciais desde a redemocratização. Monitoramento da violência política do Estadão mostra que, a partir de 2018, homicídios por divergências partidária e ideológica tornaram-se mais frequentes.

E ainda: a desigualdade na vacinação de crianças contra a covid e a alimentação mais cara no supermercado e no restaurante. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 19, no “Eldorado Expresso”.