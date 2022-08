Expresso: Petrobras reduz preço da gasolina em 4,8%

A Petrobras reduziu, pela terceira vez em menos de 30 dias, o preço da gasolina nas refinarias. Desta vez, a queda no preço da gasolina A foi de 4,8% ou R$ 0,18 por litro, que passa de R$ 3,71 para R$ 3,53.

Cresceu nos últimos meses o número de brasileiros que não consegue levar para casa toda a comida que escolhe e coloca no carrinho do supermercado. O corte na compra acontece na boca do caixa, quando o valor da conta passa do previsto. A saída tem sido abandonar na loja itens que vão do básico, como óleo de soja e açúcar, ao supérfluo, como refrigerante e cerveja, por exemplo.

E ainda: a mais recente pesquisa da corrida presidencial e uma promessa do governo de mais testes para detectar a varíola dos macacos.