Expresso: Petrobras reduz R$ 0,15 no preço médio da gasolina

A Petrobras anunciou que vai reduzir a partir de amanhã o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras. O valor passará de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro, uma redução de 15 centavos. Segundo a empresa, essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. A nota diz ainda que a Petrobras busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

O governo Jair Bolsonaro deflagrou uma operação de bastidores para tentar convencer o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a adotar propostas das Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas ainda nas eleições de outubro. Com o diálogo bloqueado entre o Ministério da Defesa e a atual presidência da Corte, ministros da ala política do Palácio do Planalto buscaram contato direto com o Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente com Alexandre de Moraes, que comandará a Justiça Eleitoral durante a eleição.

E mais: o sorteio ilegal de pistolas e fuzis por uma associação armamentista e o resgate de 337 pessoas em situação semelhante à escravidão no Brasil, somente neste mês de julho. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 28, no “Eldorado Expresso”.