Expresso: PF conclui inquérito sem depoimento de Bolsonaro

A Polícia Federal decidiu concluir o inquérito sobre o vazamento de uma investigação sigilosa da corporação, a respeito de uma tentativa de ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, mesmo sem colher o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. Ele era o principal investigado no caso e faltou ao interrogatório na última sexta-feira, 28.

O mundo registrou 14,3 mil mortes por Covid-19 nesta terça-feira, o maior número de óbitos em um único dia desde 7 de maio de 2021, apontam dados do “Our World in Data”, projeto ligado à Universidade de Oxford. Na ocasião, a Índia era devastada pela variante delta do novo coronavírus e o Brasil ainda sofria com a gama (também conhecida como P.1).

E mais: a apuração do acidente que abriu uma cratera numa obra do metrô em São Paulo e a prisão dos três suspeitos de espancar e matar um congolês no Rio. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 02, no “Eldorado Expresso”.

