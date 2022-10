Expresso: PF faz operação contra desvios relacionados ao Orçamento Secreto

A Polícia Federal abriu na manhã desta sexta-feira, 14, uma Operação batizada ‘Quebra Ossos’ contra grupo que teria inseridos dados falsos em sistemas do SUS para receber repasses de emendas parlamentares no Maranhão. Duas pessoas foram presas – Roberto Rodrigues de Lima e seu irmão, Renato. É a quarta operação deflagrada neste ano pela Polícia Federal que mira recursos do orçamento secreto, esquema revelado em série de reportagens do Estadão. Antes, a PF também deflagrou operações em Alagoas, no Maranhão e na Codevasf que tiveram como foco o orçamento secreto.

A Polícia Federal, junto da polícia dos Emirados Árabes Unidos, prendeu o empresário Thiago Brennand, acusado de agredir uma modelo em academia em São Paulo e investigado por crimes sexuais. Ele estava foragido da Justiça estadual. A captura foi realizada em Abu Dhabi. Agora, o empresário permanecerá naquele país aguardando os trâmites relativos ao processo de extradição.

Mais: o “vale-tudo” do segundo turno da eleição presidencial e a chegada da vacina contra a covid para crianças de 6 meses a 4 anos. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 14, no “Eldorado Expresso”.