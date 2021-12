Expresso: PF investiga superfaturamento em impressões do Enem

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Bancarrota para investigar suposto superfaturamento de R$ 130 milhões em contrato fechado com gráficas para impressão das provas do Enem. As fraudes sob suspeita teriam ocorrido entre 2010 e 2019, segundo a investigação. Segundo os investigadores, as apurações desenvolvidas em conjunto com a CGU miram contratos de R$ 880 milhões. A PF investiga se o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) contratou uma empresa para realização do Enem, ‘sem observar as normas de inexigência de licitação’.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso deu um prazo curto, até esta quarta, para que os ministérios da Casa Civil, Justiça, Saúde e Infraestrutura se manifestem sobre a exigência do passaporte da vacina ou quarentena obrigatória para a entrada de viajantes no Brasil. O pedido atende uma ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade pedindo que o Brasil adote medidas recomendadas pela Anvisa.

E ainda: Os médicos vítimas de extrema exaustão na pandemia e o recuo do prefeito do Rio que agora quer queima de fogos no réveillon em Copacabana. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 7, no “Eldorado Expresso”.

