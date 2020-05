Expresso: PF ouve depoimentos sobre interferência de Bolsonaro; rodízio de SP; abertas as inscrições para o Enem

O ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, está na sede da corporação em Curitiba desde às 10h desta segunda, 11, prestando depoimento no âmbito do inquérito sobre suposta tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na corporação. O depoimento seguia em andamento até às 13h é possível que haja intervalo. Os investigadores também vão ouvir nesta segunda o delegado Ricardo Saadi e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem Rodrigues, em audiências marcadas para as 15h no edifício sede da PF, em Brasília.

E ainda: inscrições abertas para o Enem apesar das dúvidas sobre a prova.

